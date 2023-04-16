Чтобы не превратиться в старуху: какие два бьюти-правила должны помнить женщины старше 45

Эксперт по уходу за кожей Екатерина Пигалева-Иконникова дала пару важных советов для женщин старше 45. Речь о том, как сохранить молодость лица, но сделать это грамотно.

«Во-первых, не выходим из дома без SPF (солнцезащитного средства, - Прим. авт.). Никогда. Даже зимой. Даже если пасмурно. И наносим SPF на все части тела, которые не прикрыты одеждой. Вы же не хотите иметь юное лицо и шею или руки старухи», - цитирует косметолога портал «А теперь внимание!»

«Во-вторых, не используем средства для жирной кожи на все лицо. Потому что в этом возрасте уже маловероятно, что у нас прям везде жирная кожа. Скорее всего, она жирная локально, на лбу или на носу. И чаще всего эта жирность образуется от неправильного или нерегулярного ухода».