Такой дизайн ногтей не надоест: градиентный маникюр — примеры с фото

Если ногти одного и того же цвета навевают на вас тоску, то градиентный дизайн — это точно то, что вам нужно.
Предлагаем посмотреть на новые варианты градиентного дизайна, которые сейчас набирают популярность в звездных нейл-салонах по всему миру.
Попробуйте сочетание природных оттенков. Спокойный цвет не наскучит глазу и не будет вызывать раздражение, поскольку очень ненавязчив.
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Градиентный маникюр. Фото: соцсети
Два цвета на одной пластине — идеальный вариант для тех, кто не может определиться с тоном для покрытия ногтей. При таком дизайне можно нанести на ногти до двадцати оттенков!
Градиентный маникюр. Фото: соцсети
Вертикальный дизайн рекомендуется девушкам с маленькой ногтевой пластиной. Вертикальные полоски визуально удлинят ноготки.
По материалам thevoicemag.ru.
Градиентный маникюр. Фото: соцсети