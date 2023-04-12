Такой дизайн ногтей не надоест: градиентный маникюр — примеры с фото

Если ногти одного и того же цвета навевают на вас тоску, то градиентный дизайн — это точно то, что вам нужно.

Предлагаем посмотреть на новые варианты градиентного дизайна, которые сейчас набирают популярность в звездных нейл-салонах по всему миру.

Попробуйте сочетание природных оттенков. Спокойный цвет не наскучит глазу и не будет вызывать раздражение, поскольку очень ненавязчив.

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