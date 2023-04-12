Такой дизайн ногтей не надоест: градиентный маникюр — примеры с фото

Нейл-арт

Нейл-арт. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кому очень хочется чего-нибудь новенького.

Если ногти одного и того же цвета навевают на вас тоску, то градиентный дизайн — это точно то, что вам нужно.

Предлагаем посмотреть на новые варианты градиентного дизайна, которые сейчас набирают популярность в звездных нейл-салонах по всему миру.

Попробуйте сочетание природных оттенков. Спокойный цвет не наскучит глазу и не будет вызывать раздражение, поскольку очень ненавязчив.

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Градиентный маникюр. Фото: соцсети

Два цвета на одной пластине — идеальный вариант для тех, кто не может определиться с тоном для покрытия ногтей. При таком дизайне можно нанести на ногти до двадцати оттенков!

Градиентный маникюр. Фото: соцсети

Вертикальный дизайн рекомендуется девушкам с маленькой ногтевой пластиной. Вертикальные полоски визуально удлинят ноготки.

По материалам thevoicemag.ru.

Градиентный маникюр. Фото: соцсети

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