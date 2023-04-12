Ваши ногти будут в топе: три самых модных маникюра весной 2023 года

Три вида маникюра весной 2023 года покорили россиянок. В соцсетях на первом месте по просмотрам именно такие ноготочки. Вы будете в тренде, если покрасите ногти в эти цвета.
Розовая глазурь. Перламутровые ногти — самые востребованные. Минималистичный дизайн подходит практически на все случаи жизни.
Перламутровый маникюр. Фото: соцсети
Нежное ретро. Дизайн ногтей волнами волнует дам практически каждую весну. Чем это объяснить, непонятно, но как только наступает тепло, мастера маникюра обращают внимание на запрос именно на такой дизайн.
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Маникюр волнами. Фото: соцсети
В тренде и космические ногти. Для такого маникюра характерны хромированные и светоотражающие цвета. Смотрится эффектно на длинных ногтях.
По материалам thevoicemag.ru.
Космический маникюр. Фото: соцсети