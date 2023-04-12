Ваши ногти будут в топе: три самых модных маникюра весной 2023 года

Три вида маникюра весной 2023 года покорили россиянок. В соцсетях на первом месте по просмотрам именно такие ноготочки. Вы будете в тренде, если покрасите ногти в эти цвета.

Розовая глазурь. Перламутровые ногти — самые востребованные. Минималистичный дизайн подходит практически на все случаи жизни.