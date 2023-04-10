«Мои розовые ногти»: Африкантова похвасталась стильным маникюром в стиле «пинк»

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова делится со своими поклонниками абсолютно всем, что происходит в ее жизни.

Она сообщает даже о походе к мастеру маникюра. Марина Африкантова в телеграм-канале попросила свою аудиторию помочь ей выбрать цвет лака для ногтей. Большинство высказались в пользу маникюра в стиле «пинк». Розовый цвет считается идеальным для лета. А в Дубае, где уже несколько месяцев живет Марина Африкантова, сейчас как раз уже летняя погода.

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