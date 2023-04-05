Ногти лопаточкой: Таня Мусульбес похвасталась идеальным маникюром — розовый с черным

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес в эти дни хочет быть по-особенному красивой. В самом разгаре находится ее роман с мужем Марины Африкантовой Ромой Капаклы.

Таня Мусульбес посещает на Бали салоны красоты, чтобы выглядеть безупречно. В микроблоге Таня Мусульбес показала, как две девушки в четыре руки заплетают ей косички.

В этот же самый момент Таня Мусульбес засветила идеальные наманикюренные ноготочки. Таня показала, что ногти у нее лопаточкой и покрыты лаком двух цветов — розовым и черным.

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