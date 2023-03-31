«Преображение»: правильный макияж для дамы 40+ и десять лет долой!

Мы это и так и знали, а теперь убедились еще раз. Визажист Анастасия Амирханова превратила даму 40+ в сияющую молодую женщину благодаря правильному макияжу. Смотрим и повторяем!
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Визажист Анастасия Амирханова и героиня. Фото: Teleprogramma.pro
Мы это и так и знали, а теперь убедились еще раз. Визажист Анастасия Амирханова превратила даму 40+ в сияющую молодую женщину благодаря правильному макияжу. Смотрим и повторяем!
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