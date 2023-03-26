«В 30 поздно будет»: Летучая вспомнила, как ухаживала за внешностью до больших заработков

Популярная телеведущая Елена Летучая написала большой пост на тему «Сколько стоит красота?» 44-летняя звезда экрана порассуждала о том, что важнее для привлекательной внешности – деньги или желание.

«Мне часто делают комплименты. Комплименты я люблю, как и каждая женщина, пожалуй. Но не менее часто я слышу: «Ну конечно! У вас столько денег! С такими деньжищами любая будет красавицей». Скажу честно, в этом утверждении есть доля правды. Когда ты не стеснен в средствах, поддерживать красоту проще. Но оправдывать неухоженность отсутствием денег тоже нельзя, дорогие мои!» - пишет Елена в Telegram.

«Я уже рассказывала вам, что я не всегда была при деньгах. Я, как и многие, постоянно работала, снимала квартиру в Москве, которая «съедала» 80% моего дохода, но изыскивала средства на косметолога. У меня был принцип: лучше не поужинаю, не схожу на вечеринку, но отложу деньги на уход. Существует ряд процедур, например, биоревитализация, которые делаются раз в пять-шесть месяцев и при этом очень эффективны! Если очень постараться, то скопить на них за шесть месяцев реально».

«Кроме того, можно худо-бедно поддерживать свою красоту и народными, так сказать, средствами. Помню, я еще лет в 25 замораживала календулу в лед, чтобы потом протирать лицо. Мама еще говорила: «Зачем тебе? Ты еще молодая». А я отвечала: «В 30 поздно будет». Я уже тогда понимала, что ухаживать за собой надо всегда».

«Существует масса бесплатных спортивных приложений, которые позволят вам поддерживать фигуру без походов в спортзалы. Было бы желание! Так что, дорогие мои девочки, любите себя и ухаживайте за собой. Все-таки женщина должна нести в мир красоту. Кто, если не мы?»