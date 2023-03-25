Флоренс Пью отрезала собственные волосы на съемках эмоциональной сцены нового фильма

24 марта в американский прокат вышел драматический фильм «Хороший человек» с Флоренс Пью и Морганом Фриманом в главных ролях. В одной из эмоциональных сцен фильма, героиня 27-летней Флоренс в отчаянии сама отрезает ножницами свои длинные волосы, чтобы потом до конца картины ходить со стрижкой «пикси». И, как оказалось, актриса отрезала в кадре свои собственные волосы, а не предоставленный гримерами парик.
Главный стилист фильма Роберт Луго рассказал, что планировал провернуть эту сцену с париком, но ради правоподобности Пью решила расстаться с собственными волосами. Однако перед этим все-таки попрактиковалась на париках.
«Она не нервничала… Это должна была быть испорченная стрижка, поэтому я подумал, что чем больше будет испорчено, тем лучше», - цитирует стилиста издание PopSugar.
«Что касается меня, когда я была особенно подавлена в подростковом возрасте, я делала много быстрых изменений (внешности, - Прим. авт.). Я покупала такие вещи, как наборы для ногтей или ножницы, заходила на YouTube и узнавала, как это сделать. Я просто смотрела в любом направлении, кроме того, что меня огорчало», — призналась актриса порталу USA Today.
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Добавим, по сюжету, героиня теряет в ДТП жениха, после чего впадает в депрессию и зависимость от сильнодействующих веществ. Но ее несостоявшийся свекор, который, по идее, должен ненавидеть девушку больше всех, возвращает ее к свету и радости жизни. Трейлер фильма можно посмотреть по ссылке.