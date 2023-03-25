Флоренс Пью отрезала собственные волосы на съемках эмоциональной сцены нового фильма

24 марта в американский прокат вышел драматический фильм «Хороший человек» с Флоренс Пью и Морганом Фриманом в главных ролях. В одной из эмоциональных сцен фильма, героиня 27-летней Флоренс в отчаянии сама отрезает ножницами свои длинные волосы, чтобы потом до конца картины ходить со стрижкой «пикси». И, как оказалось, актриса отрезала в кадре свои собственные волосы, а не предоставленный гримерами парик.

Главный стилист фильма Роберт Луго рассказал, что планировал провернуть эту сцену с париком, но ради правоподобности Пью решила расстаться с собственными волосами. Однако перед этим все-таки попрактиковалась на париках.

«Она не нервничала… Это должна была быть испорченная стрижка, поэтому я подумал, что чем больше будет испорчено, тем лучше», - цитирует стилиста издание PopSugar.