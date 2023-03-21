Отлично тонирует седину! Какого цвета краску для волос выбрать — помолодеете на глазах

В последнее время в модных журналах появляется все больше фотографий моделей элегантного возраста, которые поддерживают естественную красоту и не закрашивают седые волосы. В целом тренд на седину стал набирать обороты. Кто-то даже специально искусственно седеет с помощью пепельного блонда.

Однако не каждому нравится естественная седина. Есть те, кто готов тратить крупные суммы денег, чтобы избавиться от ненавистных бесцветных прядок в салоне красоты, ежемесячно окрашивая волосы. Вот только справиться с сединой не так-то просто.

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Так что для большинства женщин, особенно в возрасте, всегда актуален вопрос, как эффективно закрасить седину. От нее спасут и темные, и светлые оттенки красок. Важно их правильно подобрать.

Блондинкам визажист Оксана Белонина советует обратить внимание на карамельные оттенки. Качественно закрашивает седину белый блонд и мягкий блонд. А всевозможные техники окрашивания освежат образ и спрячут седину.

Можно попробовать и краски с серым оттенком — лавандово-серый и темно-пепельно-серый. Среди более темных цветов от седины спасут грибно-коричневый, кофейный, шоколадный мусс и светлая медь.

По материалам vnimanie.pro