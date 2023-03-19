«Нет такого, что все мужчины любят худеньких»: Седокова дала совет по женской привлекательности

18 марта певица Анна Седокова записала для своих подписчиков собственные рассуждения о похудении и женской привлекательности.

«Вы знаете, как много в прессе говорилось о моей фигуре, потолстении-похудении, различном весе. Но мне кажется, главное, что вы должны понять, - все люди разные и у всех людей абсолютно разные вкусы, - выступила артистка в Telegram. - Нет такого, что все мужчины любят худеньких или объемных, большую грудь или большую попу. Нет, совершенно не так!»

«Вы должны понимать, что, сейчас грубо говорю, на каждого «продавца» есть свой «покупатель». То есть, есть огромное количество людей, для которых вы, именно вы – это типаж. И пока вы страдаете, пытаетесь похудеть, поправиться, измениться, накачаться, жизнь проходит, и вы такая: «Опа! Господи, а где мои пять лет? А почему я этого не сделала раньше? А почему я стеснялась?» Вы должны понимать, что это мир не состоит из идеальных людей».