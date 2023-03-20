«Преображение»: из тинейджера - в леди благодаря новой прическе

«Преображение»: из тинейджера - в леди благодаря новой прическе

Героиня до преображения. Фото: Teleprogramma.pro

Девушку после похода к стилисту по волосам просто не узнать.

Неуверенная в себе девушка, выглядящая как подросток, пришла в салон красоты Александра Афанасьева и после преображения ее просто не узнали. Посмотрите, как хорошая стрижка меняет человека!

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