Мастер ногтевого сервиса рассказала, должны ли сочетаться цвета лака для маникюра и педикюра

Ксения Бородина на маникюре

Ксения Бородина на маникюре. Фото: Global Look Press 

Эксперт ответила на волнующий модниц вопрос.

Стало известно, важно ли красить ногти на ногах и руках одним цветом.

Нейл-эксперт рассказала, что в 30-е годы прошлого века было модным наносись один и тот же лак на все ногти. Позже этот тренд перестал быть актуальным. Современные модницы гадают, как же поступать им в кресле у мастера ногтевого сервиса.

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«Одна моя клиентка поделилась классной мыслью в пользу одинакового маникюра. Ее муж очень любит красный лак на руках и ногах супруги особенно в тот момент, когда на ней не остается нижнего белья. Так она производит на него впечатление роскошной и ухоженной женщины, даже полностью без одежды!» — заявила эксперт в беседе thevoicemag.ru.

К слову, эксперт добавила: только вы можете решать, какой дизайн делать на ногтях. Поэтому точного ответа на вопрос о маникюре и педикюре просто нет.

Напомним, ранее эксперт рассказала, на какую подводку для глаз не стоит тратить деньги.

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