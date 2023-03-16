Мастер ногтевого сервиса рассказала, должен ли сочетаться цвет лака для маникюра и педикюра

Стало известно, важно ли красить ногти на ногах и руках одним цветом.
Нейл-эксперт рассказала, что в 30-е годы прошлого века было модным наносись один и тот же лак на все ногти. Позже этот тренд перестал быть актуальным. Современные модницы гадают, как же поступать им в кресле у мастера ногтевого сервиса.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Одна моя клиентка поделилась классной мыслью в пользу одинакового маникюра. Ее муж очень любит красный лак на руках и ногах супруги особенно в тот момент, когда на ней не остается нижнего белья. Так она производит на него впечатление роскошной и ухоженной женщины, даже полностью без одежды!», – заявила эксперт в беседе thevoicemag.ru.
К слову, эксперт добавила: только вы можете решать, какой дизайн делать на ногтях. Поэтому точного ответа на вопрос о маникюре и педикюре просто нет.
Напомним, ранее эксперт рассказала, на какую подводку для глаз не стоит тратить деньги.