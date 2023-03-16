Мастер ногтевого сервиса рассказала, должен ли сочетаться цвет лака для маникюра и педикюра

Стало известно, важно ли красить ногти на ногах и руках одним цветом.

Нейл-эксперт рассказала, что в 30-е годы прошлого века было модным наносись один и тот же лак на все ногти. Позже этот тренд перестал быть актуальным. Современные модницы гадают, как же поступать им в кресле у мастера ногтевого сервиса.

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