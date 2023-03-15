«Четыре года ходил лысым, теперь буду кучерявиться»: Сергей Сафронов сделал себе пересадку волос

После курса химиотерапии известный иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов солидно облысел. 40-летний мужчина не захотел ходить без волос и решился на пересадку в Турции. Вот что он рассказал о своем опыте этой косметической процедуры.

«Я съездил в Стамбул и сделал то, о чем давно мечтал — пересадку волос. После «химии» волосики у меня повыпадали, поэтому пришлось», — говорит один из братьев Сафроновых в своей исповеди на видеоплатформе Premier.

«Мне пересадили четыре тысячи луковиц. После двух недель после пересадки — никакого следа от косметической операции. Никакой боли не было. Года четыре я ходил лысым, а теперь буду ходить и кучерявиться.

Я думаю еще о том, чтобы досадить себе бороду, чтобы была более густая и насыщенная. И еще в ближайшее время пересажу волосы на затылочную часть головы».