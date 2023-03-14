Отлично закрашивает седину: какого цвета краску для волос выбрать — помолодеете сразу

Хоть некоторые и заявляют, что сейчас в моде естественность и не стоит закрашивать седину, но женщинам всегда хочется выглядеть моложе своих лет, а поседевшие волосы никак этому не способствуют.

Так что для большинства дам всегда актуален вопрос, как эффективно закрасить седину. От нее спасут и темные, и светлые оттенки красок. Важно их правильно подобрать.

Тем, кто хочет быть блондинкой, мастер причесок, визажист Оксана Белонина советует обратить внимание на карамельные оттенки. Качественно закрашивает седину белый блонд и мягкий блонд. А всевозможные техники окрашивания освежат образ и спрячут седину.

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