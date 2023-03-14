Состав просто потрясающий: бренды российской косметики, которые не хуже импортных — можно смело доверять

Профессиональный визажист Инна Нехтий назвала несколько брендов российской косметики, которые ничем не уступают импортной. А по некоторым показателям даже лучше. Ведь в отличие от импортной, российская косметика делается с учетом климатических условий России и типа внешности славянских женщин.
«Например, косметике Korolkova не страшны температурные изменения. Косметика максимально подстроена под потребности российских женщин. Оттенки тональных средств подобраны под славянскую внешность. Легко можно найти косметику в разной ценовой категории. Новосибирская марка разрабатывает формулы средств, которые идеальны для ухода за кожей, составы просто потрясающие», — отметила Инна Нехтий.
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Инна Нехтий также посоветовала женщинам и девушкам обратить внимание на российские тональные кремы и сыворотки для лица.
«Бренд Shik старается полностью закрыть рынок люксовой косметики. И это у него получается успешно. Многие средства в косметичках у визажистов именно этого бренда. Promakeuplab — еще один успешный бренд. Стоит обратить внимание на тональные средства и сыворотки этого бренда. Для молодых девчонок можно присмотреть косметику в Art-Visage, гель-фиксатор для бровей давно стал хитом у бровистов», — добавила визажист Инна Нехтий.
По материалам vnimanie.pro