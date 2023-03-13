«Это просто нечто»: сменившая имидж Салибекова не может нарадоваться длинным волосам цвета шоколада — стала красоткой

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова на днях порадовала свою аудиторию долгожданной сменой имиджа.
Некоторое время назад Юлия Салибекова стала блондинкой, и цвет ее волос категорически не нравился поклонникам. Салибековой постоянно указывали, как ее дешевят наращенные белые локоны.
И Юлия Салибекова прислушалась к мнению большинства. Она перекрасилась в темный цвет и нарастила волосы оттенка шоколада. Теперь в восторге все. А Юлия Салибекова не может нарадоваться тому, как эффектно стала выглядеть.
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«Это просто нечто! Так сменить образ за несколько часов. Чтоб вы понимали — настоящая длина моих волос вот такая. А вот такая блестящая красота, развевающаяся в танце — это работа профессионалов», — рассказала под видео в микроблоге Юлия Салибекова.
Юлия Салибекова с новым цветом волос. Фото: соцсети