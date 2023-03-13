«Это просто нечто»: сменившая имидж Салибекова не может нарадоваться длинным волосам цвета шоколада — стала красоткой

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова на днях порадовала свою аудиторию долгожданной сменой имиджа.

Некоторое время назад Юлия Салибекова стала блондинкой, и цвет ее волос категорически не нравился поклонникам. Салибековой постоянно указывали, как ее дешевят наращенные белые локоны.

И Юлия Салибекова прислушалась к мнению большинства. Она перекрасилась в темный цвет и нарастила волосы оттенка шоколада. Теперь в восторге все. А Юлия Салибекова не может нарадоваться тому, как эффектно стала выглядеть.

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