«Очень стильно»: Африкантова похвасталась идеальными маникюром и педикюром в одном цвете — чистит перышки после измены

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова переживает непростой период. Ей изменил муж Роман Капаклы, после чего сразу улетел на Бали к своей пассии Тане Мусульбес.

Марина Африкантова осталась одна в Дубае. Блондинка, которая всегда любила ухаживать за собой, не перестала это делать и на фоне жуткого стресса. Напротив, сейчас Марине Африкантовой хочется быть лучшей версией себя.

В телеграм-канале Марина Африкантова показала свои ухоженные ручки и ножки после посещения салона, где ей сделали маникюр и педикюр в одном цвете.

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