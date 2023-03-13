«Очень стильно»: Африкантова похвасталась идеальными маникюром и педикюром в одном цвете — чистит перышки после измены

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова переживает непростой период. Ей изменил муж Роман Капаклы, после чего сразу улетел на Бали к своей пассии Тане Мусульбес.
Марина Африкантова осталась одна в Дубае. Блондинка, которая всегда любила ухаживать за собой, не перестала это делать и на фоне жуткого стресса. Напротив, сейчас Марине Африкантовой хочется быть лучшей версией себя.
В телеграм-канале Марина Африкантова показала свои ухоженные ручки и ножки после посещения салона, где ей сделали маникюр и педикюр в одном цвете.
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«Так, девчат, мой педикюрчик. Посмотрите, как аккуратненько мне все сделали. Теперь лапки у меня такие, накрашенные, хотя я долго ногти и пальцы свои лечила. И на руках сделала такой же. Это, я не знаю, «баклажан»… «Слива», наверное. Мне посоветовали такой лак. Мне нравится, мне кажется, очень стильно», — продемонстрировала Марина Африкантова результат работы мастера маникюра и педикюра.
Марина Африкантова показала маникюр и педикюр. Фото: скрин соцсети