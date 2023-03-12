Как омолодить лицо с помощью подводки для глаз: советы визажиста

Как правильно нанести подводку для глаз, чтобы визуально омолодить лицо? Простым, но действенным секретом стилистов поделилась визажист Инна Нехтий.

«Подводку наносим обязательно по восходящей линии. То есть, хвостик должен быть вздернут по направлению к виску, - рассказала мастер порталу «А теперь внимание!» - С возрастом лучше рисовать линию вдоль века тонкой, а хвостик чуть увеличивать. Модные широкие стрелы — вариант только для тех, у кого с возрастом не появилось нависшего века».