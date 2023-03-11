Какие еще санкции? На фоне ухода иностранных брендов число марок косметики в российских магазинах выросло на 20-100%

Российские торговые сети, занимающиеся продажей косметики и парфюмерии, за последний год увеличили количество марок на своих полках в зависимости от сегмента на 20-100%.

Это при том, что в 2022 году об уходе с российского рынка объявили такие западные производители косметики, как L’Oreal, Lanc me, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Urban Decay, Maybelline NY, Vichy, Wella, Londa, Schwarzkopf, Redken, K rastase, Guerlain, Dior, Estee Lauder и многие другие.

На сегодняшний день покупатели еще могут увидеть в продаже эти марки, потому как срок годности многих косметических продуктов достигает трех лет - ретейлеры реализуют ранее сформированные запасы. Кроме того, часть брендов попали в перечень для параллельного импорта, что позволило обеспечить их поставки на российский рынок.

Не спят и отечественные производители косметики. Они выстроили новые логистические цепочки и наладили собственное производство сырья и продолжают запуск новинок. В результате количество марок на полках магазинов только растет.

«В «Рив Гош» количество марок декоративной косметики к 1 марта 2023 года по сравнению с 1 марта 2022 года выросло на 32%, количество парфюмерных марок увеличилось на 23%, в сегменте ухода - рост марок на 27%, также у нас появилась новая для нас категория аптечной и профессиональной косметики, сейчас это 35 марок. Самый существенный рост по ассортименту у нас произошел в нишевой парфюмерии - ассортимент вырос более чем на 50%», - цитирует ТАСС директора департамента по аналитике торговой сети Алену Квон.

По ее словам, в «Рив Гош» появилось почти 100 новых российский марок и порядка 170 марок производителей иных стран (Европа, Корея, Китай, Индия). Покинули рынок на сегодняшний день - 45 брендов. А доля российских марок в ассортименте удвоилась, достигнув почти 20%.