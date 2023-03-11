«Приходится перерисовывать много раз»: эксперт рассказала, на какую подводку для глаз не стоит тратить деньги

Стало известно, каки подводки для глаз подойдут на каждый день.
Визажист подчеркнула, что дорогие продукты лучше покупать профессионалам. Если рисовать стрелки на глазах получается с трудом, лучше не тратить деньги и взять легко смывающиеся недорогие подводки.
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«Те подводки, которые подходят вам, и есть хорошие. Например, я как визажист использую в работе только стойкие подводки, поэтому выбираю гелевые (Maybelline, Manly Pro). Но моим клиентам они как раз из-за стойкости могут не подойти, так как с ними нельзя «ошибаться»», – заявила эксперт.
«Клиентам для использования на каждый день я могу посоветовать использовать подводки-маркеры (из недорогих Vivienne Sabo, Oriflame). А если стрелки приходится перерисовывать много раз, то пока «рука не набита» можно покупать любые недорогие подводки, которые легко стираются», – добавила визажист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперт объяснила, какие брови преждевременно состарят женщину.