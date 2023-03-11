«Приходится перерисовывать много раз»: эксперт рассказала, на какую подводку для глаз не стоит тратить деньги

Стало известно, каки подводки для глаз подойдут на каждый день.

Визажист подчеркнула, что дорогие продукты лучше покупать профессионалам. Если рисовать стрелки на глазах получается с трудом, лучше не тратить деньги и взять легко смывающиеся недорогие подводки.

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