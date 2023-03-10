«Пустая трата времени»: Кортни Кокс призналась, что испортила лицо филлерами

58-летняя звезда «Друзей» и «Крика» Кортни Кокс выглядит неплохо для своих лет, но местами довольно неестественно. В новом интервью она призналась, что активно пользовалась филлерами для лица, но сегодня это, скорее, негативный опыт для актрисы.

«Думать о том, что я становлюсь старше, когда я была еще очень молода, это просто облом, пустая трата времени, — высказалась Кортни в подкасте Gloss Angeles. — Это эффект домино. Ты как будто не понимаешь, что выглядишь немного не так, и продолжаешь делать больше (филлеров. — Прим. авт.), потому что выглядишь нормально для себя».

«Ты смотришь в зеркало и думаешь: «О, это выглядит хорошо». И не понимаешь, как это выглядит для постороннего человека. Ты просто вводишь слишком много наполнителей и потом вынуждена их удалять, слава богу, они удаляются. Я думаю, что многое испортила (в своем лице. — Прим. авт.), и сегодня, к счастью, я смогла изменить большую часть этого. Теперь я на самом деле просто старше».