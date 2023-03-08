«Все эти прокачивания женской энергии – такая чушь»: Седокова рассказала, как пробудить свою женственность

8 марта экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова призналась своим подписчикам, что ее «немного бесят» популярные в Сети курсы по женственности.

«Если кратко, то сексуальность женщины напрямую зависит от ее сумасшествия. От ее открытости и беспредельности. И недоступности, - поделилась опытом 40-летняя певица. - Все эти прокачивания женской энергии – такая чушь. Ничто не прокачивает женскую энергию, как алое белье и порочный взгляд. И осознание того, что тебе абсолютно все равно на все то, что сейчас произойдет. А потом вдруг полная отдача ему – одному-единственному».

Артистка подкрепила свои рассуждения бэкстейдж-видео одной из своих откровенных фотосессий, где она позировала в провокационном черном наряде, в красной освещении и с явным акцентом на аппетитные ягодицы.