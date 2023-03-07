Стилисты назвали омолаживающую стрижку, которая станет абсолютным хитом весны

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Эксперты в сфере красоты и стиля рекомендуют выбирать светлые оттенки при окрашивании волос. Осветлить волосы можно всего на пару тонов, однако результат будет впечатляющим.

Лейла Свеженцева посоветовала представительницам прекрасного пола отдать предпочтение омолаживающей стрижке. Она советует выбирать короткие прически, но с объемной или чуть взъерошенной укладкой.

Любительницам средней длины волос можно попробовать сделать текстурную стрижку с эффектном многослойности. Также в моде контурное окрашивание, высветление или затемнение отдельных прядей.

По материалам Lenta.ru