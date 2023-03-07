«Преображение»: из простушки - в богиню благодаря макияжу

Как при помощи правильного макияжа превратить самую обычную девушку в богиню, показала визажист Анастасия Амирханова. Посмотрите наше видео до конца и обещаем, вы не поверите своим глазам.
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Героиня до преображения. Фото: Teleprogramma.pro
Как при помощи правильного макияжа превратить самую обычную девушку в богиню, показала визажист Анастасия Амирханова. Посмотрите наше видео до конца и обещаем, вы не поверите своим глазам.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».