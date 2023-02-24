«Не зря весь выводок Кардашьян сдул бедра, бока, щеки»: Рудковская предрекла, что худоба вернется в моду

Российская знаменитость Яна Рудковская отреагировала на новость о том, что супермоделей Джиджи и Беллу Хадид не утвердили на Неделю моды в Лондоне якобы из-за того, что девушки слишком худые - кастинг-директоров больше не интересует такой типаж манекенщиц.

«Кто бы мог подумать, что однажды на подиум не будут брать «слишком худых» моделей, - удивилась 48-летняя Рудковская в Telegram. - Я помню, как в Москве в «нулевые» и даже в «десятые», девочки морили себя голодом, поедая в ресторанах несчастный листик салата. Все сидели на жестких диетах, кто-то специально сидел на наркотиках даже, чтобы оставаться худой».

«Самыми популярными были присказки, что «лучшая диета - не жрать» и еще «нет ничего вкуснее, чем чувствовать себя худой». Золотой стандарт имени Кейт Мосс правил баллом, и не дай бог, представители агентства найдут, за что ухватить модель на кастинге».

«И уже конец «десятых» - начало «двадцатых» принесли нам плюс-сайз моделей. Victoria’s Secret изменила стандарты ангелов, а топ-моделей в стиле Кейт Мосс теперь могут, оказывается, не утвердить на Неделю моды. Но, как я уже говорила, все циклично. Не зря весь выводок Кардашьян сдул бедра, бока, щеки (с уколами или без - без разницы). Скоро худоба вернется и, если не будет царствовать, как прежде, то хотя бы перестанет восприниматься как что-то по умолчанию нездоровое».