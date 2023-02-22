77-летняя Хелен Миррен распустила длинные волосы на кинофестивале

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Госпожа Миррен щегольнула золотыми волосами ниже плеч, в очередной раз показав, как можно стареть красиво и царственно. Не зря она пять раз играла в кино венценосных особ, в том числе российскую императрицу Екатерину II.