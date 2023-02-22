77-летняя Хелен Миррен распустила длинные волосы на кинофестивале

Хелен Миррен

Хелен Миррен на Берлинале-2023. Фото: Global Look Press

Актриса показала свое золото, но не украшения.

20 февраля на немецком Берлинском кинофестивале 77-летняя английская актриса Хелен Миррен представил свой новый фильм «Голда», в котором она сыграла Голду Меир – единственную в истории женщину, ставшую премьер-министром Израиля.

Звезда удивила журналистов на красной ковровой дорожке. Леди Хелен надела черное платье с длинными рукавами и распустила свои длинные светлые волосы вместо того, чтобы собрать их в высокую прическу, которую она предпочитает носить на светских мероприятиях.

Хелен Миррен носит возраст с гордостью. Фото: Global Look Press

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Госпожа Миррен щегольнула золотыми волосами ниже плеч, в очередной раз показав, как можно стареть красиво и царственно. Не зря она пять раз играла в кино венценосных особ, в том числе российскую императрицу Екатерину II.

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