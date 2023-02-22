«Длилась примерно восемь часов»: Дмитрий Тарасов сделал процедуру по пересадке волос

Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой – Дмитрий Тарасов – побоялся остаться без волос на голове. И поэтому он согласился на операцию.
Тарасов рассказал, что эксперты из Турции пересадили ему волосы.
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«Мой самый первый вопрос к доктору – больно будет или нет, честно скажу, потерпел только укольчики, анестезию, и потом вообще ничего не чувствовал. Операция длилась примерно восемь часов. Поэтому, не бойтесь, друзья», – заявил муж модели Анастасии Костенко в своем микроблоге.
«Скоро буду волосатым. Я сейчас прохожу уже второй этап. Вообще не больно», – добавил спортсмен.
Дмитрий Тарасов на пересадке волос. Фото: соцсети
Напомним, ранее модель Анастасия Решетова рассказала о своем отношении к пластическим операциям.