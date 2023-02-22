«Длилась примерно восемь часов»: Дмитрий Тарасов сделал процедуру по пересадке волос

Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой – Дмитрий Тарасов – побоялся остаться без волос на голове. И поэтому он согласился на операцию.

Тарасов рассказал, что эксперты из Турции пересадили ему волосы.

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