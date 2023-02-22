«Я начну использовать их»: Анастасия Решетова заявила о своем отношении к филлерам и другим процедурам по омоложению

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: соцсети 

Экс-возлюбленная Тимати против «пластики» до 30 лет.

Модель Анастасия Решетова рассказала о своем отношении к «уколам красоты».

Из-за своей яркой внешности Решетова получила не только титул «Первая вице-мисс Россия-2014», но и частые обвинения в использовании пластической хирургии. 

Однако сама Решетова заявляет, что отложила подтяжки и прочие чудеса «пластики» на более позднее время.

«Я против любых видов филлеров в молодом возрасте (менее 30 лет). Я начну использовать их, только если почувствую необходимость в этом. Надлежащий уход за кожей и правильное питание – путь к тому, чтобы выглядеть свежей и красивой без инъекций», – рассказала Решетова в своем микроблоге.

Анастасия поделилась процедурой, которая спасает ее лицо и без филлеров и ботокса.

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«Только деликатный пилинг, но не чаще, чем раз в три месяца. В отношении моей кожи – это надлежащее очищение, увлажнение и питание. Я никогда не лягу спать, пока не выполню все ступени ухода за кожей. То же касается и полетов», – добавила Решетова.

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