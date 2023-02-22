«Я начну использовать их»: Анастасия Решетова заявила о своем отношении к филлерам и другим процедурам по омоложению

Модель Анастасия Решетова рассказала о своем отношении к «уколам красоты».

Из-за своей яркой внешности Решетова получила не только титул «Первая вице-мисс Россия-2014», но и частые обвинения в использовании пластической хирургии.

Однако сама Решетова заявляет, что отложила подтяжки и прочие чудеса «пластики» на более позднее время.