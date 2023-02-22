От леопардового до абрикосового: трендовые цвета для весеннего маникюра

Алена Водонаева и ее маникюр

Алена Водонаева и ее маникюр. Фото: Global Look Press 

Мастер ногтевого сервиса Лидия Никитина поделилась экспертным мнением.

Приближение весны рождает желание обновить себя. И начать можно с маникюра.

Эксперт рассказала, на какие цвета стоит обратить внимание этой весной.

Во-первых, цвет Viva Magenta. Этот оттенок объявили самым модным в 2023 году. Поэтому этот цвет будет актуален и на ногтях. Смесь винного и малинового цветов в одном однозначно подарит весеннее настроение.

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Во-вторых, томатный и пурпурный оттенки, как и абрикосовый цвет, были рекомендованы экспертом.

В-третьих, цвет сочной травы будет в тренде.

В-четвертых, небесно-голубой и глубокий синий окажутся цветами весны 2023 года.

В-пятых, леопардовый и классический френч будут самыми востребованными принтами на ногтях этой весной. 

Об этом рассказали в marieclaire.ru.

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