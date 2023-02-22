От леопардового до абрикосового: трендовые цвета для весеннего маникюра

Приближение весны рождает желание обновить себя. И начать можно с маникюра.

Эксперт рассказала, на какие цвета стоит обратить внимание этой весной.

Во-первых, цвет Viva Magenta. Этот оттенок объявили самым модным в 2023 году. Поэтому этот цвет будет актуален и на ногтях. Смесь винного и малинового цветов в одном однозначно подарит весеннее настроение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Во-вторых, томатный и пурпурный оттенки, как и абрикосовый цвет, были рекомендованы экспертом.