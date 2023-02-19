«Мое лицо так много двигается»: Адель пошутила, что стала мемом из-за отсутствия ботокса

На днях британская певица Адель призналась, что посетила Суперкубок по американскому футболу 2023 года только ради того, чтобы увидеть выступление своей коллеги Рианны в перерыве большой игры. Но после ее визита на стадион в Сети появился фотомем, в котором 34-летняя артистка, сидя на трибуне, якобы ехидно комментирует выступление американской звезды. Поклонникам было очень интересно, что же такого британка сказала про Ри.

17 февраля Адель дала очередной концерт в Лас-Вегасе и рассказала зрителям об этом моменте, ставшем вирусным в Сети.