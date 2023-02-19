«Мое лицо так много двигается»: Адель пошутила, что стала мемом из-за отсутствия ботокса

Адель

Яркая мимика Адель привлекает внимание. Фото: Global Look Press

Певица породила очередной мем, просто сказав пару фраз, сидя на стадионе.

На днях британская певица Адель призналась, что посетила Суперкубок по американскому футболу 2023 года только ради того, чтобы увидеть выступление своей коллеги Рианны в перерыве большой игры. Но после ее визита на стадион в Сети появился фотомем, в котором 34-летняя артистка, сидя на трибуне, якобы ехидно комментирует выступление американской звезды. Поклонникам было очень интересно, что же такого британка сказала про Ри.

17 февраля Адель дала очередной концерт в Лас-Вегасе и рассказала зрителям об этом моменте, ставшем вирусным в Сети.

«Это тяжелая работа — быть постоянным мемом, — пошутила певица со сцены. – Я не знаю, что у меня с лицом, но каждый раз, когда я выхожу из дома, может быть, потому, что у меня нет ботокса или чего-то еще, я просто… Мое лицо просто так много двигается».

«Все присылали мне мемы о том, как я выгляжу — будто я не знаю, как я выгляжу».

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Адель отметила, что в тот самый момент она сказала, что Рианна будет в порядке и справится с ответственным выступлением. Мол, певица может принять расслабляющие вещества и спокойно выступить, но она беременна, поэтому вряд ли принимала какие-то вещества.

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