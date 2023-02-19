«Мое лицо так много двигается»: Адель пошутила, что стала мемом из-за отсутствия ботокса

На днях британская певица Адель призналась, что посетила Суперкубок по американскому футболу 2023 года только ради того, чтобы увидеть выступление своей коллеги Рианны в перерыве большой игры. Но после ее визита на стадион в Сети появился фотомем, в котором 34-летняя артистка, сидя на трибуне, якобы ехидно комментирует выступление американской звезды. Поклонникам было очень интересно, что же такого британка сказала про Ри.
17 февраля Адель дала очередной концерт в Лас-Вегасе и рассказала зрителям об этом моменте, ставшем вирусным в Сети.
«Это тяжелая работа — быть постоянным мемом, — пошутила певица со сцены. – Я не знаю, что у меня с лицом, но каждый раз, когда я выхожу из дома, может быть, потому, что у меня нет ботокса или чего-то еще, я просто… Мое лицо просто так много двигается».
«Все присылали мне мемы о том, как я выгляжу — будто я не знаю, как я выгляжу».
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Адель отметила, что в тот самый момент она сказала, что Рианна будет в порядке и справится с ответственным выступлением. Мол, певица может принять расслабляющие вещества и спокойно выступить, но она беременна, поэтому вряд ли принимала какие-то вещества.