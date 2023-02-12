«Блестят и выглядят здоровыми»: Синди Кроуфорд захотела себе волосы, как у дочери

В новом интервью 56-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд рассказала о своих волосах, которые начали стареть вместе со своей хозяйкой. Женщина призналась, что с завистью смотрит на 21-летнюю дочь Кайю и хочет себе такие же волосы, как у наследницы.

«Я смотрю на свою дочь и замечаю, что ее волосы блестят и выглядят здоровыми — у нее мои старые волосы, и я хочу их вернуть!» - цитирует Синди журнал InStyle. «Вам все говорят, что ваша кожа будет стареть, но никто не говорит, что ваши волосы тоже будут стареть. Все мы ожидаем появления седых волос, но я не знала, что сама текстура изменится, они станут более ломкими, будут больше выпадать и просто станут тусклыми».

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