Помады, которые выглядят роскошно и продаются везде: советы бьюти-блогера

Хочется выглядеть, как модель из рекламы, но бюджет не дотягивает до уровня дамочек из телевизора? В преддверии 14 февраля бьюти-блогер и визажист Александра Астер рассказала журналистам, какие помады и блески для губ есть практически во всех магазинах - чтобы выглядели роскошно и не кусались ценами.
Одной из лучших помад эксперт назвала LASplash Cosmetics wickedly divine liquid lipstick. Этот матовый и стойкий оттенок можно найти практически в любом магазине. Цена начинается от 500 рублей.
Тем, кто не любит матовые оттенки, визажист также посоветовала присмотреться к Elian Russia elixir lip oil. Это средство не оставляет липкость на губах, а его цена начинается от 400 рублей.
Отличным выбором может стать Darling* wet kiss — тающий блеск для губ, который держится два-три часа.
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Дополнить образ может также бальзам с оттеночным эффектом под названием Vivienne Sabo balm fantaisie. Он не только увлажняет, но и придает губам нежный цвет. Цена начинается от 400 рублей.
Ну а если вы готовы потратить на помаду больше тысячи рублей, то можно сделать выбор в пользу легендарной MAC lipstick. Ее линейка содержит более 500 оттенков, один из которых точно подойдет под ваш образ.
По материалам сайта «А теперь внимание!»