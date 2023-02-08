Помады, которые выглядят роскошно и продаются везде: советы бьюти-блогера

Хочется выглядеть, как модель из рекламы, но бюджет не дотягивает до уровня дамочек из телевизора? В преддверии 14 февраля бьюти-блогер и визажист Александра Астер рассказала журналистам, какие помады и блески для губ есть практически во всех магазинах - чтобы выглядели роскошно и не кусались ценами.

Одной из лучших помад эксперт назвала LASplash Cosmetics wickedly divine liquid lipstick. Этот матовый и стойкий оттенок можно найти практически в любом магазине. Цена начинается от 500 рублей.

Тем, кто не любит матовые оттенки, визажист также посоветовала присмотреться к Elian Russia elixir lip oil. Это средство не оставляет липкость на губах, а его цена начинается от 400 рублей.

Отличным выбором может стать Darling* wet kiss — тающий блеск для губ, который держится два-три часа.