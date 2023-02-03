«Красивая внутри и снаружи»: фанаты превозносят Селену Гомес за честные селфи без макияжа и фильтров

Поклонники артистки тут же бросились благодарить девушку за естественную красоту в комментариях:

«Наконец-то знаменитость, которая показывает себя без фильтров и макияжа, и она действительно прекрасна в смысле, который может помочь людям (особенно девушкам) понять, что нам не нужно так много уловок, чтобы быть максимально привлекательными. Самые важное - просто быть собой и гордиться тем, что показываешь себя таким, какой ты есть».

«Я просто хотел бы видеть больше таких снимков и меньше «фотосетов». Может быть, социальные сети действительно могли бы помочь узнать друг друга, а не просто продавать себя в нашей лучшей версии, даже если это подделка. Мы подсчитываем «лайки» и просмотры, как если бы они были оценкой нашего имиджа, как «всемирное признание», но стандарт, которому мы следуем, неверен».

«Способность быть беззащитной и обнаженной — огромная победа для любого человека. Продолжай быть потрясающей, красивой собой».

«Красивая внутри и снаружи. Фантастическая ролевая модель для всего мира».

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