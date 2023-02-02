Находка из мира звезд: Ксения Собчак отдает кругленькую сумму за микротюбик для волос

Россиянам рассказали о средстве, на которое не жалеет денег журналистка Ксения Собчак.
Телеведущая Ксения Собчак поделилась своим чудо-средством. Оно помогает теледиве поддерживать гладкость и красоту волос.
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Средство крайне экономично в использовании. Но у него есть и серьезный минус — высокая цена.
«Я от нее в восторге. Во-первых, очень подходит для крашеных блондинок. <...> Во-вторых, она крайне экономична в использовании», — поделилась впечатлениями Собчак в своем микроблоге.
Собчак отдает за чудо-тюбик К18 почти шесть тысяч рублей.
Напомним, ранее Ксения Собчак пожаловалась на жизнь после дела о вымогательстве.