Находка из мира звезд: Ксения Собчак отдает кругленькую сумму за микротюбик для волос

«Я от нее в восторге. Во-первых, очень подходит для крашеных блондинок. <...> Во-вторых, она крайне экономична в использовании», — поделилась впечатлениями Собчак в своем микроблоге.

Собчак отдает за чудо-тюбик К18 почти шесть тысяч рублей.

Напомним, ранее Ксения Собчак пожаловалась на жизнь после дела о вымогательстве.