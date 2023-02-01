«Кому нужен ботокс, когда есть карандаш»: визажист рассказала, как сделать идеальные брови

Джиджи Хадид

Джиджи Хадид. Фото: соцсети 

Несколько правил, которые позволят выделиться за счет макияжа.

Стало известно, как создать голливудские брови.

Эксперты в области макияжа рекомендовали не гнаться за модой, чтобы сделать идеальные брови. Стоит оценивать свои черты лица. И подобрать более подходящий изгиб.

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Визажисты рассказали, важно не бояться резких и ярких линий, как у модели Джиджи Хадид. За ними будущее в индустрии красоты.

«Ученые доказали, что женщина с яркими акцентами и даже контрастами на лице выглядит моложе, чем та, у которой брови эстетически не оформлены. Кому нужен ботокс, когда есть карандаш для бровей!», – заявил визажист Джеймс Калиардос.

Кроме того, важно при выщипывании придерживаться родной формы. Если же худшее случилось, то стоит запастись терпением и сывороткой для роста бровей.

Еще один секрет – после подкрашивания бровей пройтись по ним мягкой зубной щеткой. Так вы «протянете» и смешаете цвет. А форма не будет выглядеть слишком тяжелой и искусственной, сообщает Marieclaire.ru.

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