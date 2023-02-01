«Кому нужен ботокс, когда есть карандаш»: визажист рассказала, как сделать идеальные брови

Стало известно, как создать голливудские брови.
Эксперты в области макияжа рекомендовали не гнаться за модой, чтобы сделать идеальные брови. Стоит оценивать свои черты лица. И подобрать более подходящий изгиб.
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Визажисты рассказали, важно не бояться резких и ярких линий, как у модели Джиджи Хадид. За ними будущее в индустрии красоты.
«Ученые доказали, что женщина с яркими акцентами и даже контрастами на лице выглядит моложе, чем та, у которой брови эстетически не оформлены. Кому нужен ботокс, когда есть карандаш для бровей!», – заявил визажист Джеймс Калиардос.
Кроме того, важно при выщипывании придерживаться родной формы. Если же худшее случилось, то стоит запастись терпением и сывороткой для роста бровей.
Еще один секрет – после подкрашивания бровей пройтись по ним мягкой зубной щеткой. Так вы «протянете» и смешаете цвет. А форма не будет выглядеть слишком тяжелой и искусственной, сообщает Marieclaire.ru.