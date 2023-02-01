«Кому нужен ботокс, когда есть карандаш»: визажист рассказала, как сделать идеальные брови

Стало известно, как создать голливудские брови.

Эксперты в области макияжа рекомендовали не гнаться за модой, чтобы сделать идеальные брови. Стоит оценивать свои черты лица. И подобрать более подходящий изгиб.

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Визажисты рассказали, важно не бояться резких и ярких линий, как у модели Джиджи Хадид. За ними будущее в индустрии красоты.