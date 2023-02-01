Пашу боится, что жена станет неузнаваемой: Ханна рассказала о своем преображении

Певица Ханна на пути к смене образа. Однако ее муж не одобряет резкие перемены во внешности.
Российская модель придала волосам более светлый оттенок. А ее супруг волнуется насчет дальнейших изменений. Ему нравится естественная красота звездной жены.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Артистка показала себя после преображения, сделав фото в домашней обстановке. Ханна выбрала махровый костюм, отказалась от макияжа и укладки. Певица добавила милую улыбку и поделилась с фанатами новостью о смене имиджа.
Ханна после преображения. Фото: соцсети
«В общем, я теперь еще светлее. Хочу к весне супер тотал блонд, поэтому потихоньку готовлюсь. Своего цвета на голове почти не осталось, только корни», – рассказала в своем микроблоге Ханна.
Также звезда поделилась, почему не спешит кардинально менять образ. По словам Ханны, это не одобрит ее муж Пашу.
«Так спокойнее. Из дома не выгонят, а то, если бы я приехала из салона Ириной Аллегровой, думаю, Пашу бы чуть расстроился. Он не из тех, кто любит резкие перемены», – пояснила Ханна.
Напомним, ранее Пашу устроил романтический ужин для Ханны в день ее рождения.