Пашу боится, что жена станет неузнаваемой: Ханна рассказала о своем преображении

Певица Ханна на пути к смене образа. Однако ее муж не одобряет резкие перемены во внешности.

Российская модель придала волосам более светлый оттенок. А ее супруг волнуется насчет дальнейших изменений. Ему нравится естественная красота звездной жены.

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Артистка показала себя после преображения, сделав фото в домашней обстановке. Ханна выбрала махровый костюм, отказалась от макияжа и укладки. Певица добавила милую улыбку и поделилась с фанатами новостью о смене имиджа.