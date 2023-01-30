«Если убрать — все рухнет»: косметолог рассказала, как сохранить здоровье и сияние кожи

Косметолог

Косметолог. Фото: Global Look Press 

Эксперт дала пару советов, которые помогут улучшить состояние кожи.

Дерматокосметолог Татьяна Малышева назвала залог идеальной кожи без несовершенств. 

Специалист сообщила, на состояние организма влияют разные факторы. Она предложила задуматься о сбалансированном питании и обратить больше внимания на спорт.

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По словам Малышевой, поддерживать мышцы и кожу в тонусе помогает коллаген. Он вырабатывается в большом количестве из-за физической активности и потребления нужных нутриентов.

«Я всегда привожу простой пример: коллаген для организма — как арматура для здания, если убрать — все рухнет», — поделилась Татьяна Малышева в беседе с life.ru.

Также дерматокосметолог перечислила продукты, которые стоит включить в свой рацион, если хотите здоровую кожу. Это красная жирная рыб, красное мясо, холодец, птица, цитрусовые, яблоки, смородина и брокколи. 

Напомним, ранее эксперт рассказала, почему зубная эмаль может поменять цвет.

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