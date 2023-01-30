«Если убрать — все рухнет»: косметолог рассказала, как сохранить здоровье и сияние кожи

Дерматокосметолог Татьяна Малышева назвала залог идеальной кожи без несовершенств.

Специалист сообщила, на состояние организма влияют разные факторы. Она предложила задуматься о сбалансированном питании и обратить больше внимания на спорт.

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По словам Малышевой, поддерживать мышцы и кожу в тонусе помогает коллаген. Он вырабатывается в большом количестве из-за физической активности и потребления нужных нутриентов.