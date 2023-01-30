«Если убрать — все рухнет»: косметолог рассказала, как сохранить здоровье и сияние кожи

Дерматокосметолог Татьяна Малышева назвала залог идеальной кожи без несовершенств.
Специалист сообщила, на состояние организма влияют разные факторы. Она предложила задуматься о сбалансированном питании и обратить больше внимания на спорт.
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По словам Малышевой, поддерживать мышцы и кожу в тонусе помогает коллаген. Он вырабатывается в большом количестве из-за физической активности и потребления нужных нутриентов.
«Я всегда привожу простой пример: коллаген для организма — как арматура для здания, если убрать — все рухнет», — поделилась Татьяна Малышева в беседе с life.ru.
Также дерматокосметолог перечислила продукты, которые стоит включить в свой рацион, если хотите здоровую кожу. Это красная жирная рыб, красное мясо, холодец, птица, цитрусовые, яблоки, смородина и брокколи.
Напомним, ранее эксперт рассказала, почему зубная эмаль может поменять цвет.