Меган Фокс стала блондинкой

Меган Фокс

Мы привыкли видеть Меган Фокс такой. Фото: Global Look Press

Актриса смело изменила образ для новой роли.

Мы уже привыкли воспринимать актрису Меган Фокс жгучей брюнеткой с длинными, ниспадающими волнами волосами.

Но 28 января 36-летний секс-символ Лос-Анджелеса выложила в социальную сеть фото с новым образом. Меган сделала более короткую стрижку – теперь у нее прямой боб с челкой. Но самое главное, цвет волос актрисы стал значительно светлее.

Новый образ Меган Фокс. Фото: соцсети

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Вероятно, такой образ нужен звезде для нового фантастического фильма Subservience («Подчинение»), в котором она играет робота. Ух, уже интересно, что из этого получится!

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