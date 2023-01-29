Меган Фокс стала блондинкой

Мы уже привыкли воспринимать актрису Меган Фокс жгучей брюнеткой с длинными, ниспадающими волнами волосами.
Но 28 января 36-летний секс-символ Лос-Анджелеса выложила в социальную сеть фото с новым образом. Меган сделала более короткую стрижку – теперь у нее прямой боб с челкой. Но самое главное, цвет волос актрисы стал значительно светлее.
Новый образ Меган Фокс. Фото: соцсети
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Вероятно, такой образ нужен звезде для нового фантастического фильма Subservience («Подчинение»), в котором она играет робота. Ух, уже интересно, что из этого получится!