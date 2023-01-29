Меган Фокс стала блондинкой

Мы уже привыкли воспринимать актрису Меган Фокс жгучей брюнеткой с длинными, ниспадающими волнами волосами.

Но 28 января 36-летний секс-символ Лос-Анджелеса выложила в социальную сеть фото с новым образом. Меган сделала более короткую стрижку – теперь у нее прямой боб с челкой. Но самое главное, цвет волос актрисы стал значительно светлее.