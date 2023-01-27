«Модно, стильно, молодежно»: Гагарина объяснила, почему отказалась от бровей

В конце 2022 года у певицы Полины Гагариной вышел клип «Бабочки», в котором 35-летняя артистка предстала с обесцвеченными бровями. В одном из интервью она объяснила, зачем поддержала этот популярный бьюти-тренд.

«Сейчас это невероятный тренд — все себе убирают брови. Но я никогда не следую трендам, если это мне не идет. Первый раз я попробовала быть без бровей абсолютно случайно, когда в рыжем облике снималась в кино. Для того чтобы добиться рыжих бровей, мне надо было их обесцветить. Мне очень понравилось, я была совершенно другая. Сейчас, поскольку это стало трендом, мы решили его внедрить в новый альбом «Вдох» — модно, стильно, молодежно», — рассказала Полина журналу OK!