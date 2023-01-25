«Сначала наносить самые легкие»: дерматолог рассказал, как поэтапно ухаживать за кожей лица

Женщинам объяснили, как следует заботиться о коже лица.

Дерматолог и доктор медицинских наук Шерин Идрисс подсказал, в каком порядке стоит наносить уходовую косметику.

«Главный принцип при нанесении средств по уходу за кожей заключается в том, чтобы сначала наносить самые легкие продукты, а самые тяжелые – в последнюю очередь, поскольку более легкие не смогут проникнуть через более тяжелые», – подсказал эксперт.

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Несмотря на многообразие косметики, для ухода достаточно только трех продуктов: очищающего геля или пенки для умывания, увлажняющего крема и солнцезащитного крема с SPF не менее 30.

При нанесении средств в таком порядке, кожа будет здоровой и ухоженной. Отметили в marieclaire.ru.