30 тысяч кристаллов Swarovski на коже: Доджа Кэт просидела пять часов у визажиста ради нового образа

27-летняя американская рэперша Доджа Кэт снова потрясла бьюти-индустрию. 23 января она посетила показ Schiaparelli Haute Couture Spring Summer 2023 на Неделе моды в Париже вся красная, как рак. Но не от смущения, а от тысяч алых кристаллов Swarovski на коже.
Эпатажный образ артистки был вдохновлен «Божественной комедией» Данте Алигьери и воплощен знаменитым визажистом Пэт Макграт. Она, кстати, выложила в соцсети видео, как Доджа Кэт покрывалась кристаллами.
Пэт написала, что образ был создан с использованием более 30 тысяч кристаллов Swarovski, и процесс их нанесения занял почти пять часов. Если быть точным, Доджа терпеливо просидела в кресле 4 часа и 58 минут. Сначала на нее наложили удерживающую волосы шапочку, затем покрасили кожу в красный цвет и только потом стали лепить кристаллы.
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Визажист отметила, что данный образ провозглашает «сущность высокой моды с мерцающим, возвышенным блеском».