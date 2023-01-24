30 тысяч кристаллов Swarovski на коже: Доджа Кэт просидела пять часов у визажиста ради нового образа

27-летняя американская рэперша Доджа Кэт снова потрясла бьюти-индустрию. 23 января она посетила показ Schiaparelli Haute Couture Spring Summer 2023 на Неделе моды в Париже вся красная, как рак. Но не от смущения, а от тысяч алых кристаллов Swarovski на коже.

Эпатажный образ артистки был вдохновлен «Божественной комедией» Данте Алигьери и воплощен знаменитым визажистом Пэт Макграт. Она, кстати, выложила в соцсети видео, как Доджа Кэт покрывалась кристаллами.