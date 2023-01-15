Как у Дженнифер Энистон: стало известно, какая прическа будет самой модной в 2023 году

В наступившем 2023 длинное каре с вьющимися на концах волосами будет самым актуальным вариантом.
Модную укладку продемонстрировала Сидни Суини. А стилисты назвали эту прическу Flippy Layered Bob. То есть каре, совмещенное с каскадом. Нужно отметить, что такая прическа с вьющимися концами уже была на пике моды в эпоху популярности ситкома «Друзья».
Сидни Суини. Фото: соцсети
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Актрисы из сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и Кортни Кокс отличаются дуг от друга по внешности. Однако обе они носили актуальную сейчас прическу.