Как у Дженнифер Энистон: стало известно, какая прическа будет самой модной в 2023 году

В наступившем 2023 длинное каре с вьющимися на концах волосами будет самым актуальным вариантом.

Модную укладку продемонстрировала Сидни Суини. А стилисты назвали эту прическу Flippy Layered Bob. То есть каре, совмещенное с каскадом. Нужно отметить, что такая прическа с вьющимися концами уже была на пике моды в эпоху популярности ситкома «Друзья».