Как у Дженнифер Энистон: стало известно, какая прическа будет самой модной в 2023 году

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон. Фото: кадр из сериала «Друзья»

В Сети обсуждают укладку звезды сериала «Эйфория», которая повторила за исполнительницей роли Рейчел в сериале «Друзья».

В наступившем 2023 длинное каре с вьющимися на концах волосами будет самым актуальным вариантом.

Модную укладку продемонстрировала Сидни Суини. А стилисты назвали эту прическу Flippy Layered Bob. То есть каре, совмещенное с каскадом. Нужно отметить, что такая прическа с вьющимися концами уже была на пике моды в эпоху популярности ситкома «Друзья».

Сидни Суини. Фото: соцсети 

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Актрисы из сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и Кортни Кокс отличаются дуг от друга по внешности. Однако обе они носили актуальную сейчас прическу.

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