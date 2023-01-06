«Они прекрасны»: Линдси Лохан полюбила особенность своего тела, которая стесняла ее в детстве

Так, например, маленькая Линдси спросила у взрослой себя, нравятся ли ей ее рыжие волосы и веснушки. Нынешняя актриса и модель ответила, что волосы нравятся, а что касается веснушек, то в детстве они заставляли ее чувствовать себя неудобно, однако потом это изменилось.

«Теперь я понимаю, насколько они прекрасны», - отвечает в видео звезда «Дрянных девчонок».

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Лохан добавила, что до сих пор не утратила любви к танцам, переодеваниям и всяким глупостям. Актриса добавила, что ее нынешняя жизнь прекрасна.