«Они прекрасны»: Линдси Лохан полюбила особенность своего тела, которая стесняла ее в детстве

Линдси Лохан

Взрослая Линдси Лохан. Фото: Global Look Press

Актриса пообщалась с юной версией себя.

36-летняя Линдси Лохан поделилась в социальной сети видео с ответами на вопросы, которые она якобы задала сама себе из детства. В ролике собрано множество фотографий звезды в юные годы.

Так, например, маленькая Линдси спросила у взрослой себя, нравятся ли ей ее рыжие волосы и веснушки. Нынешняя актриса и модель ответила, что волосы нравятся, а что касается веснушек, то в детстве они заставляли ее чувствовать себя неудобно, однако потом это изменилось.

«Теперь я понимаю, насколько они прекрасны», - отвечает в видео звезда «Дрянных девчонок».

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Лохан добавила, что до сих пор не утратила любви к танцам, переодеваниям и всяким глупостям. Актриса добавила, что ее нынешняя жизнь прекрасна.

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