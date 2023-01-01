Как быстро стереть с лица похмелье: два эффективных способа от звезд Голливуда

Тот, кто проснулся после застолья немного с помятым лицом, может быстро восстановить его состояние простыми методами голливудских звезд, которые не брезгуют использовать подручные средства.

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Так Леди Гага, увидев у себя на лице морщины и дряблось, просто фиксирует кожу обычным скотчем на несколько минут. Все неровности моментально сглаживаются.

А если под глазами образовались после бурной вечеринки мешки или темные круги, да и в целом лицо выглядит усталым, можно воспользоваться методом Кейт Хадсон.

Она погружает лицо в ванночку со льдом и держит в ней, пока считает это возможным. Звезда утверждает, что уже много лет так приводит свою внешность в порядок.

Источник: beautyheaven.com.au, Porter.