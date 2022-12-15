«Без жестких диет»: Анастасия Решетова назвала бьюти-секреты для подготовки к Новому году

Бывшая избранница Тимати – Анастасия Решетова – поделилась советами по улучшению внешнего вида в предверии самой волшебной ночи в году.

Решетова рассказала, как избавляется от отеков. Знаменитость отказывается на короткий срок от сладкого:

«Отказ от сахара. Это поможет не только улучшить состояние кожи и тела, но и повлияет на настроение (особенно если в течение года вы на него налегали, и могла появиться зависимость)».

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Также Анастасия предлагает сократить углеводы в рационе.