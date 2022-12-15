«Без жестких диет»: Анастасия Решетова назвала бьюти-секреты для подготовки к Новому году

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: соцсети 

Модель рассказала, как приводит себя в тонус перед праздниками.

Бывшая избранница Тимати – Анастасия Решетова – поделилась советами по улучшению внешнего вида в предверии самой волшебной ночи в году.

Решетова рассказала, как избавляется от отеков. Знаменитость отказывается на короткий срок от сладкого:

«Отказ от сахара. Это поможет не только улучшить состояние кожи и тела, но и повлияет на настроение (особенно если в течение года вы на него налегали, и могла появиться зависимость)».

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Также Анастасия предлагает сократить углеводы в рационе.

«Уйдет лишняя вода, лицо будет более рельефным, а фигура – точеной. Если нужно экстренно влезть в платье – отличный вариант без жестких диет», – добавила Решетова.

Еще Анастасия Решетова принимает витамины после консультации с врачем.

«Также на внешний вид и внутреннее состояние повлияет отказ от алкоголя. Особенно если есть проблема с кожей вокруг глаз – синяками, мешками», – заключила Решетова в своем микроблоге.

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