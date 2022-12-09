«Не делайте этого!»: Карди Би предостерегла девушек от увеличения ягодиц

30-летняя американская рэперша Карди Би известна своими экспериментами над внешностью. Девушка не раз рассказывала в интервью, что выросла в Нью-Йорке и была очень худа на вкус местных молодых людей. Поэтому она увеличила себе грудь и ягодицы, не говоря уже об изменениях в лице.

Различные процедуры и операции придали артистке уверенности, но сейчас она призывает к обратному — не менять свое тело. На днях звезда вышла в прямой эфир в популярной социальной сети, заблокированной в России, и сказала поклонникам следующее.

«В августе у меня была операция, и я удалила 95% своих биополимеров… Если вы не знаете, что это такое, это уколы в зад. Это был действительно сумасшедший процесс, — поделилась Карди. — Все, что я хочу сказать, это то, что если вы молоды, если вам 19, 20, 21, и иногда вы слишком худы и говорите: «Боже мой, у меня недостаточно жира, чтобы наполнить свой зад», и в результате приходите к уколам — не делайте этого!»

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