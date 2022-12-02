Билли Айлиш не чувствовала, что вызывает в мужчинах желание, став блондинкой

2022 год певица Билли Айлиш провела в образе жгучей брюнетки, хотя в 2021-м ходила с платиновыми волосами. В новом интервью 20-летняя звезда призналась, что быть блондинкой ей понравилось гораздо меньше. Было не так весело и сексуально.
«Я ни на секунду не чувствовала себя сексуальной, будучи блондинкой, — цитирует Билли журнал Highsnobiety. — Когда я была блондинкой, люди относились ко мне по-другому».
Зачем же тогда певица так кардинально сменила свой имидж в 2021-м? Ответ кроется в ее попытках казаться взрослее.
«Люди видели во мне 15-летнюю, ребенка, который одевается, выглядит, ведет себя и говорит как ребенок. Я чувствовала, что не могу измениться. Вот почему я зашла так далеко на другую сторону. Я пыталась доказать: «Эй, да черт с вами, ребята, я могу делать все, что захочу», — объяснила Айлиш.
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Побыв немного женственной, популярная артистка призналась, что чувствует себя привлекательнее, когда одевается в мужском стиле.