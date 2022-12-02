Билли Айлиш не чувствовала, что вызывает в мужчинах желание, став блондинкой

2022 год певица Билли Айлиш провела в образе жгучей брюнетки, хотя в 2021-м ходила с платиновыми волосами. В новом интервью 20-летняя звезда призналась, что быть блондинкой ей понравилось гораздо меньше. Было не так весело и сексуально.

«Я ни на секунду не чувствовала себя сексуальной, будучи блондинкой, — цитирует Билли журнал Highsnobiety. — Когда я была блондинкой, люди относились ко мне по-другому».

Зачем же тогда певица так кардинально сменила свой имидж в 2021-м? Ответ кроется в ее попытках казаться взрослее.