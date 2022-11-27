«Заметно омолодилась»: Аллу Пугачеву заподозрили в новой пластике на миллион рублей

Многие считают, что певица Алла Пугачева находится в Израиле из-за своей политической позиции. Но бьюти-эксперты подмечают, что на новых фотографиях Примадонна выглядит неестественно посвежевшей, а значит, она, скорее всего, сделала на чужбине пластику.

«Многие знаменитости предпочитают делать такие вмешательства за границей, поскольку опасаются разглашения информации. И судя по последним фотографиям Аллы Борисовны, она правда заметно омолодилась», - цитирует бьюти-эксперта Ирину Ковалевич kp.ru. «Вспомните репортажи из Латвии, которые появились в прессе этим летом. Поклонники Пугачевой тогда расстроились, что у Аллы Борисовны появились заметные морщинки, лицо стало тусклым и уставшим. Думаю, такой звезде в любом возрасте хочется выглядеть хорошо и молодо. Тем более, когда у тебя совсем маленькие дети».

Девушка считает, что Алла Борисовна потратила на изменение внешности не менее миллиона рублей.

«Блефаропластика круговая стоит от 160 тысяч рублей. По новым фото мы видим, как кожа вокруг глаз подтянулась. Возможно, была и хирургическая коррекция птоза бровей. Это еще плюс сто тысяч рублей. Хирургическая коррекция атрофии кожи лица и шеи со SMAS-элементами думаю, обошлась Пугачевой в 350 тысяч рублей. Добавьте к этому еще инъекции ботокса и филлеров, препаратов, которые заполняют морщинки».

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Свои предположения эксперт строила на совместном фото Примадонны и Земфиры. А вдруг оно «отфотошоплено»?