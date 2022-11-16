«Потеряла свою индивидуальность»: Хмельницкую заподозрили в изменении внешности

51-летняя актриса Алена Хмельницкая поделилась в социальной сети свежими кадрами со съемочной площадки и получила порцию критики от своих подписчиков. Зрители посчитали, что звезда фильмов «Сердца трех» и «Ландыш серебристый» изменила свою внешность.

«Я увидела в комментариях: «У вас стало другое лицо», «Вы потеряли свою индивидуальность» и так далее, — пишет актриса в Telegram. — Это смешно конечно, потому что ничего я не меняла во внешности. Я похудела, да, но все остальное — это свет, ракурс, грим! Именно в такой последовательности».